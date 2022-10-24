Двигатель «ОДК-Кузнецов» обеспечил запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в»

Запуск ракеты состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области. Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В пятницу, 21 октября 2022 года, состоялся запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в». Она стартовала в 22:26 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области.

- Старт новейшей российской ракеты легкого класса «Союз-2.1В» обеспечил двигатель НК-33А, который был произведен на предприятии «ОДК-Кузнецов». Силовая установка отработала без замечаний, - сообщили в пресс-службе самарского завода.

Самарский двигатель успешно вывел ракету-носитель с двумя космическими аппаратами на заданную орбиту. Пуск состоялся в интересах министерства обороны России. Отметим, он стал девятым пуском новейшей ракеты легкого класса, оснащенного силовой установкой НК-33А.