В Самарской области водитель автомобиля Lada Kalina сбил 74-летнюю женщину

При движении задним ходом автомобилист не убедился в безопасности маневра. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 23 октября, в 19:00 в Кинельском районе Самарской области водитель автомобиля «Lada Kalina» сбил 74-летнюю женщину. ДТП произошло в п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель.

— 35-летний мужчина ехал на транспортном средстве по ул. Гагарина, во время движения напротив дома № 3 начал сдавать назад, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и наехал на пожилую женщину. По информации сотрудников полиции, она шла без световозвращающих элементов, слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка пострадала. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Информации об ее состоянии в настоящий момент нет.