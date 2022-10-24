ТОАЗ назвал победителей пятого этапа конкурса социальных проектов «Химия добра»

Предприятие поможет инициативным жителям реализовать социально значимые проекты / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Стали известны победители пятого этапа конкурса социальных инициатив «Химия добра», который проводит ПАО «ТОАЗ». Экспертный совет решил поддержать девять проектов.

Всего на конкурс было подано 39 заявок. К очной защите допустили 38. Презентация проектов состоялась в августе 2022 года. Победителями признали девять инициатив. Среди них: проект «Мути-Пульти» - Чудная страна, для развития детей она нужна» от детсада № 167 «Долинка»; «Арт-пространство «Волшебный мир развития» от ДТМД; «Молодежь за ЭкоМир» от школы № 14 СП ЦВР «Успех» из Жигулевска; «Мир неограниченных возможностей» от детсада № 33 «Мечта»; «Метеоплощадка для детского сада» от детсада № 162 «Олимпия»; «Цифровая усадьба Орловых-Давыдовых» от библиотеки Тольятти; «Экология будущего «Чистота планеты — здоровые дети» от ТОС № 2 Комсомольского района Тольятти; «Три ритма города» от Тольяттинского краеведческого музея и 14-й театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» от ТЮЗ «Дилижанс».

— ТОАЗ всегда поддерживал и будет поддерживать своих работников и жителей Тольятти. Всегда нужно думать о будущем, развиваться несмотря ни на что, заботиться о подрастающем поколении. Поэтому наша грантовая программа будет продолжена, — отметил гендиректор предприятия Анатолий Шаблинский.

По словам заместителя гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Юлии Петренко, конкурс «Химия добра» очень востребован. Жители и городские организации активно присылают заявки. С каждым новым этапом их качество становится все лучше. Самые интересные и проработанные проекты получают поддержку на реализацию.