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Общество24 октября 2022 11:22

У победителя первого фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» вышел мини-альбом

Выпуск альбома с известным российским продюсером стало наградой фестиваля
Ирина СИНЕГУБОВА
Прием заявок на участие во втором фестивале авторской музыки стартует уже этой зимой.

Прием заявок на участие во втором фестивале авторской музыки стартует уже этой зимой.

Фото: правительство Самарской области

Победитель первого фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» хабаровская группа «Двадцать» выпустила мини-альбом «Романтика». Запись и выпуск пластинки с саунд-продюсером Андреем Самсоновым стали наградой за победу.

«САМ.ФЕСТ» впервые прошел 11 и 12 июня этого года в Самаре. Фестиваль является победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект был создан для поддержки молодых талантов авторской музыки. В первый день проведения губернатор Самарской области отметил невероятную энергетику фестиваля.

— Почти тысяча заявок поступило от интересных молодых авторов. Радует, что поддержать фестиваль приехали яркие звезды, которые дадут возможность молодым талантам научиться тому, чего они еще не знают, — сказал Дмитрий Азаров.

Спустя три месяца после оглашения результатов «САМ.ФЕСТа» ребята-победители уже презентовали мини-альбом «Романтика». Он посвящен разным оттенкам отношений и сильным чувствами. Для группы «Двадцать» любовь, даже неразделенная – это чувство, помогающее жить и делающее лучше каждого из нас. Об этом и написаны все пять композиций.

Ну а уже этой зимой начнется прием заявок на участие во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ»-2023.

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