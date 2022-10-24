У победителя первого фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» вышел мини-альбом

Прием заявок на участие во втором фестивале авторской музыки стартует уже этой зимой. Фото: правительство Самарской области

Победитель первого фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» хабаровская группа «Двадцать» выпустила мини-альбом «Романтика». Запись и выпуск пластинки с саунд-продюсером Андреем Самсоновым стали наградой за победу.

«САМ.ФЕСТ» впервые прошел 11 и 12 июня этого года в Самаре. Фестиваль является победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект был создан для поддержки молодых талантов авторской музыки. В первый день проведения губернатор Самарской области отметил невероятную энергетику фестиваля.

— Почти тысяча заявок поступило от интересных молодых авторов. Радует, что поддержать фестиваль приехали яркие звезды, которые дадут возможность молодым талантам научиться тому, чего они еще не знают, — сказал Дмитрий Азаров.

Спустя три месяца после оглашения результатов «САМ.ФЕСТа» ребята-победители уже презентовали мини-альбом «Романтика». Он посвящен разным оттенкам отношений и сильным чувствами. Для группы «Двадцать» любовь, даже неразделенная – это чувство, помогающее жить и делающее лучше каждого из нас. Об этом и написаны все пять композиций.

Ну а уже этой зимой начнется прием заявок на участие во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ»-2023.

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