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Общество24 октября 2022 11:52

В Самаре избрали меру пресечения директору ООО «Волгарегионстрой-С»

Руководитель фирмы попал под следствие из-за подозрений в мошенничестве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По решению суда подозреваемый находится под домашним арестом.

По решению суда подозреваемый находится под домашним арестом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре избрали меру пресечения директору ООО «Волгарегионстрой-С». Мужчину на время следствия отправили под домашний арест. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд, пишет ВолгаНьюс.

Отмечается, что руководитель фирмы подозревается в мошенничестве, которое якобы было совершено совместно с главой самарского фонда капремонта. Предполагается, что при ремонте домов они завышали объемы и стоимость работ. Сумма ущерба превысила 2 млн. рублей.

Отметим, что на прошлой неделе оперативники задержали начальника областного ФКР. Сообщалось, что дома и на работе у задержанного были проведены обыски.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела. Позднее они были объединены в одно производство.