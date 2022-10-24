По решению суда подозреваемый находится под домашним арестом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре избрали меру пресечения директору ООО «Волгарегионстрой-С». Мужчину на время следствия отправили под домашний арест. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд, пишет ВолгаНьюс.
Отмечается, что руководитель фирмы подозревается в мошенничестве, которое якобы было совершено совместно с главой самарского фонда капремонта. Предполагается, что при ремонте домов они завышали объемы и стоимость работ. Сумма ущерба превысила 2 млн. рублей.
Отметим, что на прошлой неделе оперативники задержали начальника областного ФКР. Сообщалось, что дома и на работе у задержанного были проведены обыски.
По данным ГУ МВД по Самарской области, в отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела. Позднее они были объединены в одно производство.