Рязанский хоккеист покусал игрока тольяттинской «Лады» во время драки в матче ВХЛ

Игроком-кусакой оказался форвард "Рязани-ВДВ" Ростислав Халиуллин / Фото: ХК "Лада"

В воскресенье, 23 октября 2022 года, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ. Местная «Лада» принимала у себя «Рязань-ВДВ». Встречу можно было бы назвать обычной, если бы не массовая потасовка в концовке второго периода. В ход пошли не только кулаки, но и зубы.

Самыми активными участниками драки стали нападающий «Лады» Никита Аноховский и форвард гостей Ростислав Халиуллин. Во время ожесточенного «боя» игрок «Рязани» вцепился зубами в своего оппонента. В шоке были все: и болельщики тольяттинцев, и те, кто поддерживал рязанцев. Последние не ожидали, что в их любимой команде есть игрок-кусака.

«Расправа» над Ростиславом Халиуллиным была быстрой. Он получил 5-минутный штраф за драку и 20-минутный дисциплинарный штраф. В итоге он просидел на скамейке до конца матча. Он, к слову, завершился победой «Лады» - 4:2. Удаление игрока за укус стало едва ли не первым в истории хоккея. Как отметил главный тренер тольяттинцев Валерий Белов после игры, с таким он никогда не сталкивался. Разве что видел в боксе.