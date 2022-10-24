Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба Самарской области

Участники заседания обсудили ряд важных вопросов. Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области усилят безопасность объектов критически важной инфраструктуры. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Участие в нем приняли руководители министерств, правоохранительных органов, военного комиссариата, а также главы городов региона.

– Нам необходимо добиться, чтобы все руководители обеспечили контроль за проведением проверок антитеррористической защищенности объектов, относящихся к этой категории, проведением тренировок и учений, – отметил глава региона, подчеркнув, что соответствующие поручения ответственным ведомствам и руководителям учреждений уже даны.

Дмитрий Азаров также добавил, что в нынешних условиях скоординированная работа органов власти разных уровней, силового блока, армии, предприятий оборонного комплекса – одна из наиболее важных задач.

– Наши земляки должны чувствовать, что все наши действия продуманы и последовательны, что мы каждый на своем месте делаем все для защиты интересов граждан. Считаю крайне важным всем руководителям ведомств мобилизовать свои коллективы, личным примером настроить на работу в особых условиях, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время заседания участники рассмотрели ход призыва граждан, подлежащих мобилизации, а также процесс подготовки и обучения мобилизованных в местах их размещения в частях.