Самарец сбил полицейского, который приехал на его задержание

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 30-летнего местного жителя. Мужчина наехал на автомобиле на полицейского, который приехал, чтоб его задержать. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошел в июле текущего года. Трое полицейских приехали на улицу Стара-Загора, чтобы задержать подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

– В вечернее время из подъезда вышел указанный мужчина вместе со своим знакомым. Они направились к припаркованной машине. В этот момент к ним подошли полицейские, – рассказали в региональном СУ СК.

Правоохранители попросили документы, но мужчины отказали. После этого автомобиль начал движение и наехал прямо на сотрудника полиции.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В ближайшее время он предстанет перед судом.