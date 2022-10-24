В Самаре прошел финал областного конкурса «Смотр строя и песни»

Многие участники выступят на Параде Памяти 7 ноября 2022 года. Фото: администрация Самары

В понедельник, 24 октября, в Самаре прошел финал регионального конкурса парадных расчетов образовательных учреждений «Смотр строя и песни». Строем по площади Куйбышева прошли порядка 2 тысяч человек. Информацию сообщили в мэрии города.

– Каждый юнармеец, который сегодня прошел в расчете, осознает, что ровно 81 год назад именно по этой площади двигались боевые расчеты военных, которые проследовали на сражения, на поля боя, – отметила замглавы Самары, руководитель департамента образования города Ирина Коковина.

Многие участники 7 ноября 2022 года вновь вернутся на площадь Куйбышева – для того, чтобы принять участие в Параде Памяти. Они войдут в состав порядка 7 тысяч человек, которые единым строем пройдут по площади.