В Самарской области обнаружили кости мамонта и носорога

Части скелета подняли со дна реки Большой Кинель. Фото: Дмитрий Варенов

На территории Самарской области были обнаружены части скелетов древних животных. Необычную находку нашли подводные охотники – ее подняли со дна реки Большой Кинель, сообщает Sovainfo.ru.

По словам мужчин, они отправились на реку в поисках рыбы. На глубине им попался необычный предмет. Изначально рыбаки подумали, что перед ними – обычная коряга. Но приглядевшись, поняли, что обнаружили нечто куда более ценное.

Оказалось, что мужчинам удалось отыскать множество частей скелета мамонта: бедренную кость, фрагмента ребра. Кроме того, им попалась часть скелета шерстистого носорога.

Находки осмотрел главный научный сотрудник отдела природы музея им. Алабина Дмитрий Варенов. Специалист подтвердил, что кости действительно принадлежат древним животным.