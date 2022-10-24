Суд вынес приговор экс-чиновнице Богатовского района, которая закупала «убитые» квартиры для детей-сирот

Причиненный ущерб превысил 6 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Богатовском районе вынесли приговор экс-заместителю руководителя МКУ «Управление ЖКХ и энергетики Богатовского района». Женщину признали виновной в служебном подлоге. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, суд над бывшей чиновницей начался в конце прошлого года. Следствие выяснило, что в 2019 году муниципалитет приобрел на торгах квартиры для детей-сирот. Членом аукционной комиссии была осужденная. Она проводила процедуру закупок формально и создала все условия для того, чтобы квартиры были закуплены у определенных физлиц. При этом жилье было непригодным для проживания.

– Осужденная ввела в заблуждение членов приемочной комиссии путем внесения в акты приема-передачи жилых помещений недостоверных сведений о их соответствии техническому заданию, являвшемуся неотъемлемой частью заключенных муниципальных контрактов, – информируют в СУ СК по региону.

Следствие выявило 6 эпизодов преступления, ущерб превысил 6 миллионов рублей.

Суд признал экс-чиновницу виновной и приговорил к 2 годам и 6 месяцам условного срока с испытательным сроком на 2 года. Она также не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком в течение 2 лет и 6 месяцев.