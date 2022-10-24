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Спорт24 октября 2022 17:18

Самарские «Крылья» проиграли «Уралу» в матче 14-го тура чемпионата России

Екатеринбургский футбольный клуб одержал победу со счетом 2:1
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Матч 14-го тура прошел в Екатеринбурге. Фото: ФК "Крылья Советов"

Матч 14-го тура прошел в Екатеринбурге. Фото: ФК "Крылья Советов"

В Екатеринбурге завершился матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Уралом». Хозяева поля одержали победу над самарцами.

Счет открыл футболист «Урала» Алексей Каштанов – он забил пенальти на 26-й минуте матча. Следующий гол во втором тайме забил Юрий Газинский. На 82 минуте с передачи Владимира Хубулова мяч в ворота «Урала» отправил Максим Глушенков.

В результате игра завершилась счетом 2:1 в пользу хозяев.

Отметим, что уже в конце недели «Крылья» встретятся с новыми соперниками. В воскресенье, 30 октября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится игра 15-го тура с «Пари Нижний Новгород». Начало – в 15:00.