Названа сумма, которую уже получили "Крылья Советов" за игры в Кубке России. Но это еще не все

А вот во втором кубковом матче Зениту наша команда проиграла Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Стало известно, сколько призовых уже получили клубы за участие в ФОНБЕТ Кубке России. В этом сезоне он проходит по обновленной методике. Как рассказали эксперты Metaratings.ru, каждый клуб, который участвует в групповом раунде, уже точно получит 28,2 млн рублей. За победу в матче - 9,5 млн рублей.

Крылья Советов оказались в чтеверке вместе со Спартаком, Зенитом и Факелом. Пока в активе клуба два выигрыша (у Факела и Зенита) - а это уже 19 млн рублей. Всего же клуб получил к данному моменту 47,2 млн рублей.

Также деньги получат участники суперфинала - суммарно выплаты составят 151 млн рублей.

В следующей кубковой игре Крылья сыграют 8 ноября в Москве со Спартаком. До этого москвичи выиграли все матчи в группе. Здесь мы писали, как будет проходить Кубок России в этом году.