Самарские актеры исполнили роли в новом сезоне популярного сериала «Девушки с Макаровым»

Сериал выходит с понедельника по четверг на телеканале ТНТ.

Актеры из Самарской области снялись в популярном комедийном сериале «Девушки с Макаровым», который идет на телеканале ТНТ. Роли достались Михаилу Дорожкину и Ольге Морозенко. И если Михаил занимается кино профессионально, то для Ольги – это первый опыт.

Ольга Морозенко родилась в Тольятти, окончила факультет декоративного-прикладного искусства ТГУ. Многие россияне знают ее как известного шеф-повара и телеведущую. Девушка принимала участие во многих телешоу, в том числе – «Новое утро» на телеканале ТНТ, где она делилась рецептами полезных блюд из простых ингредиентов. В сериале «Девушки с Макаровым» Ольга Морозенко «примерила» роль прокурора.

Михаил Дорожкин снимается в кино с 1990-х годов. За всю свою карьеру он сыграл в более 90 фильмов и сериалов. В их числе – «Какая чудная игра», «Брак по завещанию», «Мата-Хари», «Игра на выбывание», «Пуля».