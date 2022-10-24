«Забил тростью, табуреткой и топором»: в Тольятти будут судить подозреваемого в жестоком убийстве

Трагедия произошла в июне текущего года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кровавая история, произошедшая в Тольятти летом текущего года, получила продолжение. Мужчину, который жестоко расправился со своим знакомым, отправили под суд. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Напомним, трагедия произошла 5 июня в одном из домов на Южном шоссе. Как сообщали в региональном СУ СК, компания мужчин распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между хозяином жилья и гостем завязалась ссора – последний не хотел покидать квартиру. Конфликт закончился жестокой расправой.

50-летний обвиняемый около трех раз ударил гостя табуретом с металлической основой. После этого он взял металлическую трость и нанес еще порядка 25 ударов, а затем ударил потерпевшего топором в шею. От травм мужчина скончался.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Все материалы вместе с обвинительным заключением уже направлены в суд. По данным прокуратуры, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.