На Безымянке в Самаре завершилась реконструкция крупного объекта электроснабжения

Энергообъект обеспечивает электроэнергией многие значимые объекты и жилые дома. Фото: ПАО «Россети Волга»

В Самаре завершили реконструкцию подстанции 110 кВ Безымянка-3. В результате мощность объекта увеличилась с 90 до 126 МВА.

— Повысилась безопасность подстанции, стало возможным технологическое присоединение новых объектов, — сообщает ПАО «Россети Волга».

Энергообъект обеспечивает электроэнергией многие значимые объекты и жилые дома с 222 тысячами человек. Он станет главным питающим центром новых ЖК, строящихся по программе комплексного развития территорий.

Сумма инвестиций составила свыше 800 миллионов рублей. Специалисты построили новое здание, установили два трансформатора, главный щит управления и отечественное оборудование. Модернизация велась на работающем объекте.