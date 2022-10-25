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Происшествия25 октября 2022 5:12

В Самаре 54-летняя работница органа исполнительной власти перевела мошенникам 19 млн рублей

Женщина хотела заработать путем инвестиций
Ирина СИНЕГУБОВА
После получения денежных средств лже-сотрудник биржи перестал выходить на связь.

После получения денежных средств лже-сотрудник биржи перестал выходить на связь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенникам удалось обмануть 54-летнюю женщину, которая работает заместителем одного из руководителей органа исполнительной власти Оренбургской области.

— Женщине написал в Интернете неизвестный человек с заманчивым предложением. Звонивший представился сотрудником биржи и пообещал женщине постоянный высокий доход, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Легкий заработок заключался в инвестициях в выгодные проекты, пообещали также помогать вести финансовые операции. Работница власти поверила аферистам и, приняв предложение получать большие дивиденды, перевела около 19 миллионов рублей.

После получения денежных средств лже-сотрудник биржи перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.