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Происшествия25 октября 2022 6:12

В Самарской области пьяный сельчанин проник в дом с помощью гвоздодера и украл деньги

Парень уже был ранее судим
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области пьяный 27-летний парень проник в дом односельчанина с помощью гвоздодера, который нашел в его сарае, и похитил деньги.

— В это время 48-летний местный житель находился в областном центре, по прибытии домой в село Ендурайкино обнаружил пропажу семи тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на придомовой территории, и узнали грабителя. Безработного 27-летнего местного жителя задержали. Парень уже был судим за имущественные преступления и угон транспортного средства.

Он во всем признался, украденные деньги уже успел потратить на свои нужды. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Молодой человек заключен под стражу.