Впервые фестиваль «Герой нашего времени» пройдет в Самаре в прямом эфире

За всю историю фестиваля такое будет в первый раз. Фото: правительство Самарской области

Впервые фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» пройдет в прямом эфире. Сегодня, 25 октября, в режиме реального времени состоятся мастер-класс и разбор конкурсных работ.

В 9:00 по московскому времени начинается трансляция мастер-класса «СММ по-русски. Новая реальность соцсетей для региональных медиа», его проведет гендиректор НАТ Александр Широких в эфире местного телеканала. В 10:30 по московскому времени члены жюри разберут конкурсные программы и фильмы.

За всю историю фестиваля такое будет в первый раз. Посмотреть прямые трансляции может каждый желающий. Напомним, фестиваль проходит в Самаре с 24 по 26 октября 2022 года.