ДТП с участием скорой помощи произошло на пересечении ул. Владимирской и Мичурина в Самаре

Авария "собрала" два "Ниссана" и машину скорой помощи Фото: Скриншот с видео

Утром во вторник, 25 октября 2022 года, на пересечении улиц Мичурина и Владимирской в Самаре произошло ДТП. Там столкнулись два автомобиля «Ниссан» и машина скорой помощи. Очевидцы сняли последствия происшествия на видео.

- По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель Nissan NP300, двигаясь по улице Мичурина со стороны Полевой в направлении Владимирской, не уступил дорогу скорой помощи. Автомобиль медиков ехал с включенными спецсигналами и поворачивал налево. От удара его отбросило на припаркованный Nissan Qashqai, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Насколько известно, в скорой находился пациент. Он, как и другие участники ДТП, к счастью, не пострадал. На месте происшествия работали дорожные полицейские. Они установили и опросили свидетелей аварии. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.