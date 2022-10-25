Губернские парламентарии оценили экспериментальную модель соцобслуживания старшего поколения в Отрадном

Экспериментальный проект СДУ в Самарской области доказал свою востребованность

В Отрадном прошло выездное мероприятие комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. Депутаты побывали в Комплексном центре социального обслуживания населения Восточного округа, и посмотрели, как в муниципалитете реализуется проект по внедрению Типовой модели системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе.

Экспериментальный проект по СДУ стартовал в 2019 году в рамках национального проекта «Демография». С прошлого года к 34 пилотным регионам присоединилась Самарская область. Система апробируется в Отрадном и Чапаевске. Она включает поддержку семейного ухода, развитие стационарозамещающих технологий, таких как приемные семьи для пожилых граждан, дневные пансионы, мобильные бригады, приходящий на дом социальный работник и другое.

В отрадненском Комплексном центре социального обслуживания населения открыт Центр дневного пребывания, в котором в настоящее время получают услуги более 60 человек - люди потянулись в соцучреждение после того, как в 2021 году Отрадный вошел в пилотный проект. Центр был отреставрирован и полностью оснащен. Хорошим подспорьем социальным центрам в работе с людьми пожилого возраста и инвалидами выступает «Отрадненская городская больница» - ее поликлиническое отделение для взрослых, в котором работает гериатрический кабинет.

В 2022 году ГБУЗ СО «Отрадненская ЦГБ» в рамках проекта СДУ наблюдает 40 человек. При поликлинике организована работа двух мобильных бригад. За 9 месяцев текущего года осуществлено 548 выездов к гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе. Все граждане, включенные в СДУ, в этом году уже прошли полную диспансеризацию.

-Проблема лечения, социализации и поддержки пожилых людей актуальна для всего мира, а не только для России,- отметила председатель профильного комитета Марина Сидухина- Сегодня уже некоторые субъекты Российской Федерации вошли в эксперимент по внедрению Типовой модели долговременного ухода. Неслучайно наш регион попал в эту программу, так как у нас выстроена комплексная система всех учреждений и социального, и медицинского обслуживания для того, чтобы эта Типовая модель могла работать на все 100%.

За два года реализации пилотного проекта в нашем регионе СДУ охвачено около 1000 человек, нуждающихся в постоянном уходе. На территории Самарской области уже открыто 14 центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Их посещают около 500 человек.

Высокая эффективность проекта говорит о необходимости продолжения реализации системы долговременного ухода и расширения списка пилотных муниципальных образований Самарской области, на территории которых будет внедрена СДУ.