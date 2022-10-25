В Самарской области водитель «Ваз 21124» сбил пешехода и врезался в световую опору

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 24 октября, в 19:10 в г. Сызрань 39-летний водитель автомобиля «Ваз 21124» сбил мужчину, переходившегося дорогу, и врезался в световую опору.

— Автомобилист ехал по ул. Интернациональная в направлении ул. Советская. Напротив дома № 116 он наехал на 54-летнего мужчину-пешехода, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте недалеко от регулируемого пешеходного перехода. После этого автомобиль въехал в световую опору. В результате ДТП пострадал пешеход. Его госпитализировали с места происшествия в больницу. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Всего 24 октября на территории Самарской области произошло 9 аварии, в которых пострадали 14 человек. Признаков опьянения ни у кого не было.