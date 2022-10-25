В Самарской области Lada XRAY проехала на «красный», столкнулась с иномаркой и врезалась в здание

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 24 октября, в 20:32 в городе Сызрань 51-летняя женщина за рулем Lada XRAY столкнулась с Nissan Terrano и врезалась в здание.

— Автомобилистка двигалась по ул. Урицкого в направлении ул. Красноармейская, напротив дома № 40 по ул. Фрунзе проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого отечественная легковушка столкнулась с Nissan Terrano, за рулем которого находилась 22-летняя девушка. Она ехала по ул. Фрунзе в направлении ул. Полевая. После этого автомобиль Lada XRAY въехал в здание.

Пострадало три человека: оба водителя и 21-летняя пассажирка отечественной легковушки. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.