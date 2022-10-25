В Самарской области за неуплату алиментов суд назначил 23-летней матери обязательные работы

Несмотря на административную ответственность, горе-мать должна выплатить алименты в дальнейшем. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительница Приволжского района Самарской области не выплатила алименты на сумму более 210 тысяч рублей. Суд приговорил 23-летнюю должницу к обязательным работам.

— Ранее суд лишил девушку родительских прав, ее сына и дочь забрала на воспитание приемная семья, все время мать не выплачивала алименты детям, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Судебный пристав проводил беседы с должницей о необходимости устроиться на работу, начать выполнять свои обязанности перед детьми, но безуспешно. Суд назначил женщине наказание в виде 30 часов обязательных работ по уборке территории поселения.

Несмотря на административную ответственность, горе-мать должна выплатить алименты в дальнейшем. Девушку предупредили, что в противном случае ее может ждать уголовная ответственность.