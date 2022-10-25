В Самарской области обсудили важность поддержки семей мобилизованных

Власти оказывают семьям военнослужащих всестороннюю помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 октября 2022 года, в правительстве Самарской области обсудили меры поддержки, которую оказывают семьям военнослужащих – участников СВО. Для этого в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова были созданы специальные социальные паспорта.

Соцпаспорта начали поступать семьям военных с 7 октября 2022 года. На основании этих документов им оказывают поддержку по всем направлениям, в том числе медпомощь. Организации здравоохранения отработали уже свыше 35% обращений.

Членам семей мобилизованных оказывают и социально-психологическую помощь. Специальный пункт организовали на базе областного центра медицины катастроф. Также близким бойцов предоставляют психологическую и материальную помощь, путевки в детские оздоровительные лагеря и т.д.

Кроме того, с семьями военных регулярно проводят коллективные встречи, где они могут задать все интересующие вопросы. Главам муниципалитетов поручено держать на личном контроле каждую семью. Председатель облправительства Виктор Кудряшов подчеркнул, что всем семьям бойцов нужно оказывать индивидуальное внимание.