Стало известно, где россияне планируют провести ноябрьские праздники в 2022 году

Поездки по России с 3 по 6 ноября 2022 года запланировали 95% жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, куда планируют поехать россияне на ноябрьские праздники. Как выяснилось, большинство – 95% – намерены путешествовать по России, остальные 5% – отправиться за рубеж. Таковы данные исследования, которое провели аналитики Туту.ру.

По информации сервиса, россияне уже активно оформляют свои поездки. Средний чек за ж/д билет по стране – 2 669 рублей в одну сторону, за границу – 3 266 рублей. Больше всего поездок с 3 по 6 ноября 2022 года запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Также среди популярных направлений: Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Краснодар, Адлер, Ростов-на-Дону, Ярославль, Псков и др.

Что касается зарубежных направлений, то на ноябрьские праздники наиболее востребованы города республики Беларусь. Как пишет ФАН, россияне активно бронируют ж/д билеты в Минск (около 3,1 тысячи рублей в одну сторону), Могилев, Гомель и Витебск.