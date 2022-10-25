В Самарской области мужчина убил знакомого из-за ревности к своей сожительнице

Также мужчина колюще-режущим предметом ударял знакомого в голову и конечности. Фото: СУ СК по Самарской области

В Богатовском районе Самарской области мужчина приревновал знакомого к своей сожительнице, из-за чего начал избивать его. От полученных травм мужчина скончался.

— В ночь с 27 на 28 июля этого года мужчины вместе выпивали спиртные напитки в доме убитого. Они находились по улице Советской в селе Виловатое, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Один из приятелей приревновал другого к своей сожительнице, в результате возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил оппонента арматурой, а также колюще-режущим предметом в голову и конечности. От полученных травм его знакомый скончался.

Злоумышленник покинул место происшествия, но был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. В ходе следствия мужчина подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно будет направлено в суд.