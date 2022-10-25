Стало известно, кого силовики задержали у рынка «Кристалл» в Самаре

Правоохранители задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков / Фото: ЧП Самара

Стали известны подробности спецоперации у рынка «Кристалл» в Самаре. Как выяснилось, силовики задержали там подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

- В производстве следственного отдела по Промышленному району Самары находится уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Подозреваемые были задержаны в рамках его расследования, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, силовики провели спецоперацию у рынка «Кристалл» днем в понедельник, 24 октября 2022 года. Они задержали водителя вазовской легковушки и его пассажиров. Очевидцы сняли происшествие на видео.