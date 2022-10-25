В Самарской области 24-летнюю девушку ждет суд за передачу взятки в размере 48 тысяч рублей

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Фото: СУ СК по Самарской области
В Тольятти перед судом предстанет 24-летняя местная жительница, которая пыталась передать взятку в размере 48 тысяч рублей за получение водительского удостоверения.
— В июле этого года девушка получила от местного жителя денежные средства для последующей передачи, он перевел их на банковскую карту, — рассказали в СУ СК по Самарской области.
Взятка предназначалось сотруднику госинспекции безопасности дорожного движения. Он должен был выдать водительское удостоверение без фактической сдачи экзамена. Следствием собрана достаточная доказательная база. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.