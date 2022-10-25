Самарцам рассказали, какие документы работодатель не может требовать от сотрудника при приеме на работу

В список вошел ИНН, удостоверения, свидетельства и не только. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие документы работодатель не может требовать от сотрудника при приеме на работу. Их перечень назвала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

– К таким документам можно отнести ИНН, рекомендации с предыдущего места работы, документы, содержащие сведения о составе семьи, фотографии, удостоверения, свидетельства и прочие социальные документы, – отмечает Наталья Голованова.

По данным специалиста, перечисленные документы не указаны в законодательстве РФ в качестве обязательных. Поэтому сотрудник может их предоставить только по своему желанию.

Зато другие документы, указанные в статье 65 Трудового кодекса РФ, включены в пакет обязательных. К ним относятся паспорт, трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, СНИЛС, документы воинского учета, документ об образовании.

Остальные документы относятся к дополнительным и предоставляются в зависимости от специфики работы и должности. Речь идет о справке об отсутствии судимости, медицинском заключении, полисе ДМС и прочих документах.