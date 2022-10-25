В Самаре мужчине выписали штраф и конфисковали банки с краской за пропаганду наркотиков

Мужчина нанес пропагандирующую наркотики надпись с помощью краски. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре на фасаде одного из домов мужчина оставил надпись, содержащую пропаганду наркотических средств. За это его привлекли к административной ответственности.

— Штраф мужчина оплатил, а «орудия преступления» изъяли судебные приставы Советского района и передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Мужчина нанес пропагандирующую наркотики надпись с помощью краски. По решению суда металлические банки с красками были конфискованы. Судебные приставы изъяли у мужчины банки, так как они являются предметом административного правонарушения. Теперь представители Росимущества должны будут их уничтожить.