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Происшествия25 октября 2022 11:52

В Самаре мужчине выписали штраф и конфисковали банки с краской за пропаганду наркотиков

Металлические банки передали в Росимущество для уничтожения
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина нанес пропагандирующую наркотики надпись с помощью краски.

Мужчина нанес пропагандирующую наркотики надпись с помощью краски.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре на фасаде одного из домов мужчина оставил надпись, содержащую пропаганду наркотических средств. За это его привлекли к административной ответственности.

— Штраф мужчина оплатил, а «орудия преступления» изъяли судебные приставы Советского района и передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Мужчина нанес пропагандирующую наркотики надпись с помощью краски. По решению суда металлические банки с красками были конфискованы. Судебные приставы изъяли у мужчины банки, так как они являются предметом административного правонарушения. Теперь представители Росимущества должны будут их уничтожить.