Житель Севастополя ограбил проводника в поезде «Самара – Санкт-Петербург»

Злоумышленник был задержан на ж/д вокзале станции Кузоватово. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Сызранского ЛО МВД на транспорте по горячим следам раскрыли кражу, которая произошла в пассажирском поезде. Пассажиры ехали из Самары в Санкт-Петербург, когда один из них решил ограбить проводника.

Как сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД на транспорте, кража была совершена во время стоянки поезда на станции Кузоватово. В час ночи один из пассажиров проник в купе проводника, забрал сотовый телефон и устройство контроля электронных билетов, после чего скрылся. Начальник поезда «Самара – Санкт-Петербург» сообщил о произошедшем правоохранителям.

Задержать злоумышленника удалось на железнодорожном вокзале станции Кузоватово. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Севастополя.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», он находится под стражей. Отмечается, что злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.