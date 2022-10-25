ВТБ запустил сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны

Отправка переводов будет осуществляться в рублях, а зачисление - в валюте получателя

Первой из стран стала Армения. Российские клиенты смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Армению по номеру его мобильного телефона.

Отправка перевода осуществляется со счета клиента-физического лица, открытого в банке в российских рублях. Зачисление на карту или счет получателя происходит мгновенно в валюте получателя. Конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется при отправке по курсу Банка ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии.

«В этом году мы достаточно быстро возобновили для наших клиентов возможность совершать привычные трансграничные операции с пользователями из других стран. На первом этапе банк запустил переводы по банковским реквизитам, в ближайших планах – переводы по номеру карты, а сейчас мы успешно завершили тестирование сервиса переводов по номеру телефона. Это наша собственная разработка: достаточно указать номер телефона получателя - и деньги мгновенно поступят на его счет. До конца года мы запустим такие переводы еще в несколько стран», – прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ.

Для проведения операции клиенту необходимо зайти в раздел «платежи» в Онлайн банк, выбрать операцию «В валюте за рубеж и по РФ» и страну, а также перевод «По номеру телефона». Далее выбрать банк-получателя, ввести необходимые данные – номер телефона и сумму, а также подписать согласие с размером комиссии и подтвердить перевод. Денежные средства поступят на счет мгновенно.

Максимальные суммы перевода составляют 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч – в месяц. Комиссия составляет 1% от суммы перевода.

Ранее были запущены денежные переводы по банковским реквизитам в национальных валютах в страны Азии и ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Кроме того, в ближайшее время у клиентов также появится возможность мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в несколько стран.