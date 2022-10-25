Самарцам расскажут, как сохранить исторический центр города

Принять участие в мероприятии смогут все, кто интересуется вопросами сохранения исторической архитектуры Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце октября в музее им. Алабина пройдет презентация проекта «Сохранить как…». Принять участие в мероприятии смогут жители старого города, собственники исторической недвижимости, урбанисты, историки, архитекторы – все те, кто интересуется вопросами сохранения исторической архитектуры Самары.

– В Самаре стихийно начало складываться сообщество собственников исторической недвижимости, которые видят в ней ценность и пытаются самостоятельно организовать уход за старинными зданиями. Мы хотим собрать таких людей, чтобы помочь им в решении сложных вопросов, предложить консультации специалистов. Мы хотим попросить их поделиться своим опытом, рассказать об их успехах, – рассказал директор музея имени П.В. Алабина Андрей Кочетков.

Проект «Сохранить как…» будет проходить в формате регулярных встреч. В его рамках состоятся открытые дискуссии и встречи со специалистами и практиками городской урбанистики, будут организованы художественные акции во дворах, экскурсии по старой Самаре, иммерсивные выставки и яркие события.

Презентация проекта состоится 27 октября 2022 года. Начало – в 18:30.