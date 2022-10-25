В Самарской области охотник попал под уголовное дело из-за убийства самки зайца-русака

Также выяснилось, что житель региона отправился на охоту без соответствующего разрешения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Самарской области «заработал» себе штраф и уголовное дело во время охоты. Мужчина убил самку зайца из переделанного ружья. При этом разрешения на охоту у него не было.

По данным регионального департамента охоты и рыболовства, инцидент произошел 22 сентября 2022 года в охотничьем угодье «Молгачинское» Красноярского района. Мужчина застрелил самку зайца-русака. Для охоты он использовал огнестрельное оружие, которое переделал под стрельбу охотничьими патронами.

В результате горе-охотника задержали охотничий инспектор и егерь. У него изъяли оружие и 10 патронов. Теперь мужчина должен будет заплатить штраф в размере 2500 рублей.

Кроме того, за использование переделанного оружия в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.