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Общество25 октября 2022 14:21

В Самарской области охотник попал под уголовное дело из-за убийства самки зайца-русака

Мужчина застрелил животное из списанного автомата, который переделал под стрельбу охотничьими патронами
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Также выяснилось, что житель региона отправился на охоту без соответствующего разрешения.

Также выяснилось, что житель региона отправился на охоту без соответствующего разрешения.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Самарской области «заработал» себе штраф и уголовное дело во время охоты. Мужчина убил самку зайца из переделанного ружья. При этом разрешения на охоту у него не было.

По данным регионального департамента охоты и рыболовства, инцидент произошел 22 сентября 2022 года в охотничьем угодье «Молгачинское» Красноярского района. Мужчина застрелил самку зайца-русака. Для охоты он использовал огнестрельное оружие, которое переделал под стрельбу охотничьими патронами.

В результате горе-охотника задержали охотничий инспектор и егерь. У него изъяли оружие и 10 патронов. Теперь мужчина должен будет заплатить штраф в размере 2500 рублей.

Кроме того, за использование переделанного оружия в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.