Самарцы предложили запретить въезд в центр города на штампованной резине

С соответствующей инициативой выступили представители компании Rimzona.

Автомобилистам могут запретить въезжать в центр Самары на штампованной резине. С соответствующей инициативой выступили представители компании Rimzona. С помощью необычного нововведения они планируют сделать город более стильным и эстетичным.

– Мы подумали о том, как улучшить автокультуру города, и пришли к единогласному решению, что запрет въезда на штамповках в центр города преобразит внешний вид улиц. Надеемся, горожане и администрация города нас поддержат, – рассказал руководитель Rimzona.

Представители компании направили в мэрию заявление, в котором просят установить дорожный знак, ограничивающий въезд в центр Самары на штампованных дисках.

В компании предложили свой макет дорожного знака.

По данным Rimzona, власти взяли обращение на рассмотрение. Ответ будет дан в течение месяца.