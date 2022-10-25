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Общество25 октября 2022 15:09

Самарцы предложили запретить въезд в центр города на штампованной резине

Горожане уверены, что нововведение сделает областную столицу более эстетичной
Валентина ПОЛИКАРПОВА
С соответствующей инициативой выступили представители компании Rimzona.

С соответствующей инициативой выступили представители компании Rimzona.

Автомобилистам могут запретить въезжать в центр Самары на штампованной резине. С соответствующей инициативой выступили представители компании Rimzona. С помощью необычного нововведения они планируют сделать город более стильным и эстетичным.

– Мы подумали о том, как улучшить автокультуру города, и пришли к единогласному решению, что запрет въезда на штамповках в центр города преобразит внешний вид улиц. Надеемся, горожане и администрация города нас поддержат, – рассказал руководитель Rimzona.

Представители компании направили в мэрию заявление, в котором просят установить дорожный знак, ограничивающий въезд в центр Самары на штампованных дисках.

В компании предложили свой макет дорожного знака.

В компании предложили свой макет дорожного знака.

По данным Rimzona, власти взяли обращение на рассмотрение. Ответ будет дан в течение месяца.