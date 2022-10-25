В Самарской области может появиться центр наставничества для подростков

Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии 25 октября. Фото: департамент информационной политики Самарской области

На территории Самарской области могут открыть центр наставничества для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом стало известно на заседании антинаркотической комиссии, которое 25 октября провел глава региона Дмитрий Азаров. Ранее губернатор велел рассмотреть эту идею. За основу он предложил взять опыт «Хулиганодома», который был создан в Нижнем Новгороде – его Дмитрий Азаров осмотрел во время своего визита в соседний регион.

– Ребята могут там заняться любимым делом, ремесло получить, вовлекаются в волонтерские и другие проекты. Там же работают психологи. Там же выявляются и наркозависимые. У них есть, где переночевать, если ребенок попал в сложную жизненную ситуацию, – напомнил Дмитрий Азаров.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что вопрос находится в проработке.

– Учреждений такого формата у нас в регионе нет. Ребенок-сирота, который может вернуться в социальное учреждение – это понятно, он там родной человек, его воспитатели, директора всегда примут. А остальные? Это хороший опыт создания центра для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, – подчеркнул губернатор, поручив подобрать соответствующее для центра помещение до 1 декабря.

Меры профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной и подростковой среде стали ключевой темой совещания. Работа в этом направлении ведется.

Комплекс мер, проводимых министерством образования и науки региона, предусматривает включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, проекты и практики воспитания детей и молодежи. Не менее важно создание условий для обязательного участия обучающихся в социально-психологическом тестировании с целью раннего выявления незаконного употребления наркотиков, а также работа с родителями учащихся образовательных учреждений.