Самарцам показали, что планируют построить напротив дома, где было стояние Зои

Застройщик поделился эскизами застройки. Автор: ООО "Самарский проект"

Стало известно, кто планирует освоить квартал напротив дома, где было знаменитое стояние Зои. Площадкой заинтересовался ООО «Самарский проект». Соответствующую информацию предоставили в мэрии.

Согласно документации, застройщик намерен освоить участок площадью 12 422 квадратных метра в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской и Братьев Коростелевых. Здесь должны появиться новые высотки.

В данный момент проект проходит общественные обсуждения. ООО «Самарский проект» поделился эскизами будущей застройки. Судя по фото, дома будут состоять приблизительно из восьми этажей, а фасады оформят в бело-коричневой гамме.

Напомним, слушания по проекту продлятся до 29 октября 2022 года.