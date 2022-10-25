По поручению Дмитрия Азарова мобилизованные Самарской области начали получать дополнительную экипировку

Губернатор продемонстрировал набор дополнительной экипировки заместителю полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорю Паньшину. Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 25 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорем Паньшиным. В ходе нее обсуждались вопросы подготовки мобилизованных жителей региона.

Глава региона сообщил, что по его поручению предпринят ряд мер в поддержку бойцов: выплаты мобилизованным в размере 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки, льготы по оплате детсада и питания в школах для детей военных, а также работа в рамках социального паспорта семьи военнослужащего. Помимо этого, по распоряжению Дмитрия Азарова регион закупил комплекты дополнительной экипировки. Ее предоставят в дополнение к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия. Некоторые позиции уже раздаются в частях. Основная часть набора будет выдана бойцам в ближайшее время, до отправки к месту несения службы.

– Список представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от Министерства обороны. Дополнительная экипировка больше для удобства. Сейчас в ней потребности нет, она нужна уже в условиях ведения боевых действий. И когда мобилизованные будут отправляться для участия в СВО, то все они будут дополнительной экипировкой оснащены, – рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор продемонстрировал Игорю Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда Правительства. В комплекты вошли балаклава, перчатки, полушерстяные носки, шапка, коврик, аптечка, спальный мешок, нательное белье, сапоги, рюкзак тактический. Игорь Паньшин отметил, что регион достойно поддерживает бойцов.

– Согласно Указа Президента на высших должностных лиц субъектов РФ возложены дополнительные обязательства. Вы с ними успешно справляетесь. По завершению своей командировки по ПФО буду докладывать Игорю Комарову о работе глав субъектов на местах. У вас все очень хорошо. Только слова большой благодарности, Дмитрий Игоревич, – подчеркнул Игорь Паньшин.