Прокуратура начала проверку по факту массового ДТП с участием 7 автомобилей в Самаре

По данным надзорного органа, в результате аварии пострадали двое человек. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прокуратура Самары начала проверку по факту массового ДТП, которое произошло в Кошелеве вечером 25 октября. Около 19:55 на бульваре Финютина столкнулись семь автомобилей: грузовые «Isuzu», «ЗИЛ», «Газель», легковые «Рено», «Киа Рио», «Лада Гранта» и пассажирский автобус №67.

– По факту аварии организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в том числе организации общественного транспорта, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, – рассказали в прокуратуре Самары.

К счастью, ДТП обошлось без погибших. По данным прокуратуры, двое пассажиров автобуса направлены учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.

Отметим, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.