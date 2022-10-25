Появились подробности массового ДТП с участием семи автомобилей в Самаре

Автомобили столкнулись вечером 25 октября на бульваре Финютина. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Появилась новая информация о массовой аварии, которая произошла в Кошелеве вечером 25 октября. Напомним, на бульваре Финютина столкнулись семь автомобилей, в том числе – пассажирский автобус №67. В ООО «СамараАвтоГаз» журналисту «КП-Самара» прокомментировали произошедшее.

– Автобус №67 был на маршруте, от маршрута не отклонялся. По неустановленным причинам водителю не удалось сразу затормозить, в результате чего произошло столкновение с другими участниками движения. Пассажиры в автобусе были, однако в момент ДТП салон был заполнен не полностью. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. По нашей информации, за помощью медиков никто не обращался, – рассказали «Комсомолке» в ООО «СамараАвтоГаз».

Отметим, в данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура города организовала проверку по факту ДТП.