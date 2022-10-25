Появилось видео жуткого ДТП в самарском Кошелеве, где автобус снес семь машин

Массовая авария произошла вечером 25 октября на бульваре Финютина. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Появилось видео с места массового ДТП в Кошелеве, где столкнулись семь машин. Кадрами с места происшествия с «КП-Самара» поделились очевидцы аварии.

На записи видно, что один из участников ДТП – пассажирский автобус №67 – получил заметные повреждения. Передняя часть транспорта разбита, как и лобовое стекло.

Напомним, массовая авария произошла вечером 25 октября на бульваре Финютина. Здесь столкнулись сразу семь автомобилей: грузовые «Isuzu», «ЗИЛ», «Газель», легковые «Рено», «Киа Рио», «Лада Гранта» и автобус №67.

К счастью, обошлось без пострадавших. Двое пассажиров автобуса были направлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.