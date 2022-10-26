Самарцам назвали торговые точки с самыми низкими ценами на продукты

Мониторинг цен в магазинах провели специалисты мэрии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие магазины Самары предлагают продукты по самой низкой цене. Соответствующий мониторинг провели специалисты мэрии. Рассказываем, в каких торговых точках покупки не ударят по карману.

Наиболее демократичным в ценовом плане оказался магазин «Ашан» в ТЦ «Космопорт». Здесь можно купить недорогую вермишель (48,72 руб.), лук (17,49 руб.), рис (73,74 руб.), хлеб (36,54 руб.), чай (214,9 руб.). Килограмм сливочного масла в «Ашане» обойдется в 472,16 рублей, курицы – 137,49 рублей.

Самые дешевые куриные яйца можно найти в комплексе «Троицкий» на ул. Галактионовской – здесь они стоят 45 рублей за десяток. «Пятерочка» в Ташкентском переулке, 49а, предлагает покупателям недорогой картофель (19,89 руб. за кило).

Отдельные виды мяса лучше всего покупать на рынке «Безымянский». Килограмм баранины здесь стоит 430 рублей, говядины – 420 рублей. А относительно недорогая свинина продается в «Ленте» в Железнодорожном районе и ТЦ «Гудок» – 220 рублей за килограмм.