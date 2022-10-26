В Самарской области врачи выписали более 100 тысяч электронных рецептов пациентам

Благодаря сервису фармацевты смогут легко убедиться в подлинности рецепта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в работу медучреждений внедрили сервис, позволяющий врачам выписывать электронные рецепты. С начала запуска проекта их выписано уже более 100 тысяч.

— Пациенты должны скачать мобильное приложение «Мой рецепт». Каждый электронный рецепт заверяется личной электронной подписью врача и передается в аптеку, — рассказали в минздраве Самарской области.

Медицинский работник может проанализировать всю информацию о предыдущих назначениях, схеме приема, дозировках, совместимости лекарств. Благодаря сервису фармацевты смогут легко убедиться в подлинности рецепта, определить названия препаратов и дозировку, найти аналоги.

А пациентам не придется переживать, что они могут забыть или потерять рецепт —электронный будет всегда под рукой. Чтобы его получить, надо попросить у врача на приеме, скачать приложение «Мой рецепт», оформить заказ в аптеке и показать QR-код фармацевту. К сервису подключены аптеки сетей «Вита», «Апрель», «Е-Аптека», «Аптека 245» и др.