«Land Cruiser» насмерть сбил пешехода на улице Советской Армии в Самаре

Очевидцы поделились кадрами с места аварии Фото: скриншот с видео

Вечером во вторник, 25 октября, в Самаре произошла смертельная авария с участием пешехода. Иномарка сбила человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Подробности произошедшего «КП-Самара» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно данным полиции, авария случилась в 21:20 на улице Советской Армии. По предварительной информации, 35-летний водитель «Land Cruiser» ехал со стороны Пятой просеки в сторону улицы Ново-Садовой.

– В районе дома №220 по улице Советской Армии он допустил наезд на 35-летнего мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте, – информируют в региональном ГУ МВД.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В полиции напоминают, что пешеходам стоит быть бдительнее при переходе проезжей части и соблюдать ПДД.

– Переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что автомобили остановились, а водители вас видят и пропускают. В темное время суток на верхней одежде должны быть светоотражающие элементы. Оценивайте расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и переходите проезжую часть дороги только после того, как убедитесь, что переход будет для вас безопасен, – обращаются к жителям в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что это не единственное ДТП, которое произошло на территории Самары 25 октября. Вечером во вторник в Кошелеве столкнулись сразу семь автомобилей, в том числе – пассажирский транспорт.