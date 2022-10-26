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Общество26 октября 2022 6:05

В Самарской области с мужчины, врезавшегося на мотолодке в катер, взыскали 356 тысяч рублей

Авария на реке принесла виновнику значительные убытки
Ирина СИНЕГУБОВА
Судебный пристав взыскал необходимую сумму с расчетных счетов в банке.

Судебный пристав взыскал необходимую сумму с расчетных счетов в банке.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области судебные приставы взыскали с виновника аварии на воде в пользу жителя областного центра материальный ущерб в размере 356 тысяч рублей.

— Житель с. Красного Яра двигался на мотолодке по реке и столкнулся с рядом идущим катером. Эксперт оценил сумму ремонта катера в 356 тысяч рублей, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Владелец катера получил также травму головы. Суд обязал жителя с. Красного Яра возместить материальный ущерб, но в установленные сроки этого так и не произошло. Тогда с мужчины решили взыскать исполнительский сбор в размере 25 тысяч рублей. Должник продолжал игнорировать требования.

Выяснилось, что у мужчины есть расчетные счета в банках. Судебный пристав взыскал необходимую сумму с этих денежных средств. Задолженность за материальный ущерб и исполнительский сбор полностью погашены.