Самарец показал, как продвигается застройка бывшей военной части за ТЦ Metro

На участке появятся высотные дома, детские сады и школа. Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжаются строительные работы на месте бывшей военной части №94 на 19 км Московского шоссе. Площадку, расположенную за ТЦ Metro, осваивает Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Местный видеоблогер Александр Карягин посетил территорию и показал, как продвигается застройка в октябре 2022 года.

Судя по кадрам, работы пока находятся на начальной стадии. Однако приблизительные очертания будущего жилого комплекса уже видны. Сама застройка выглядит довольно необычно – по сути, это внушительных размеров жилая зона посреди зеленого леса.

Напомним, в дальнейшей на площадке появится ЖК «Кислород». Он будет представлять собой современный микрорайон с детскими садами, магазинами и школой на 825 мест. Также запланировано строительство амбулаторной поликлиники и двух новых улиц – они выйдут на Московское и Ракитовское шоссе. Реализовать проект планируется до 2026 года.