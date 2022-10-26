Самарцев приглашают на новогодние утренники в «Мегалэнд» и «Чадоград»

Новогодние елки пройдут с 15 по 31 декабря 2022 года

Юных жителей Самары и их родителей приглашают на новогодние утренники. Они пройдут с 15 по 31 декабря 2022 года в семейном парке развлечений «Мегалэнд» и в городе профессий «Чадоград», которые расположены в ТРК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131).

В этом году ребят ждут программы «Магический новый год» и «Wow Елка», в которые войдут интерактивные развлечения, игры и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гостям гарантируют массу впечатлений, положительных эмоций и зимнее настроение.

Чтобы попасть на утренники в «Мегалэнде» и «Чадограде», необходима предварительная запись по телефону 8-991-396-12-49 (Мария). Группы от 15 человек — 800 руб./чел. Продавать билеты на новогодние елки в розницу не будут.