Глава Клявлинского района Иван Соловьев решил сложить полномочия

Глава региона поддержал просьбу и поблагодарил Ивана Соловьева за хорошую работу. Фото: правительство Самарской области

Глава Клявлинского района Иван Соловьев решил оставить должность. Он обратился к главе региона Дмитрию Азарову с соответствующей просьбой во время рабочей встречи. Причиной ухода Иван Соловьев назвал почтенный возраст. Дмитрий Азаров отнесся к просьбе с пониманием и поблагодарил Ивана Соловьева за работу.

– Вы – настоящий труженик и государственник, человек стратегических взглядов. Во многом благодаря вашим стараниям, умению выстроить командную работу, Клявлинский район продолжает поступательное развитие. Искренне рассчитываю, что вы и впредь будете работать во благо района, своих земляков – уже как наставник и человек, к которому всегда можно обратиться за мудрым советом, – отметил губернатор.

Напомним, Иван Соловьев возглавлял Клявлинский район более 30 лет. Жители муниципалитета 6 раз избирали земляка на пост. В конце 2019 года Ассоциация «Союз муниципальных образований Самарской области» выступила с инициативой о присвоении Ивану Соловьеву звания «Почетный гражданин Самарской области». Дмитрий Азаров и тысячи жителей губернии поддержали инициативу.