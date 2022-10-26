Самарская область вошла в десятку лучших регионов по итогам научно-технологического развития

Областное минэкономразвития привлекает к работе со стартапами крупных индустриальных партнеров. Фото: Самарский университет

По итогам научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2021 года Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов. Итоги опубликовало «РИА Рейтинг», в соответствии с ними регион занял шестое место, а балл составил 60,34%.

— Мы постоянно работаем над формированием лучших условий для высокотехнологичных стартап-проектов и развития инновационной экосистемы в регионе. Есть все для роста идей до готовых продуктов. Помогаем получить основы бизнес-знаний, привлекать финансирование, искать инвесторов, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Большую роль в научно-технологическом развитии региона играют ведущие вузы, «Точки кипения», НОЦ «Инженерия будущего», технопарк «Жигулевская долина», инфраструктура развития предприятий в сфере инноваций и высоких технологий.

В этом году «Жигулевская долина» вошла в тройку лучших технопарков России. За последние пять лет резиденты получили 37,6 миллиардов рублей выручки, получили более 70 патентов на разработки, выплатили 5 миллиардов рублей налогов, создали более 2,2 тысяч рабочих мест.

Региональный институт StartupSamara помогает талантливым людям реализовывать идеи. Этой осенью пройдет второй поток практико-ориентированной программы «Школа чемпионов». Специалисты расскажут, как разрабатывать и внедрять новые современные продукты и находить точки роста вне корпоративной системы.

Также осенью состоится второй Межвузовский акселератор, в котором будут участвовать студенты восьми университетов региона. Участники смогут отработать полученные знания на практике. Лучшие проекты получат гранты на развитие.

Областное минэкономразвития привлекает к работе со стартапами крупных индустриальных партнеров. А Венчурный фонд Самарской области готов инвестировать от 500 тысяч до 20 миллионов рублей в стартапы. Общий объем средств фонда составляет 100 миллиона рублей, их вложат в высокотехнологичные проекты до 2024 года.